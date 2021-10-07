Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der vergiftete Hypochonder

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1759vom 07.10.2021
46 Min.Folge vom 07.10.2021Ab 12

Felix Grub lebt seit Jahren mit einer psychischen Störung. Seine Frau und seine Tochter sind aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen, weil sie es nicht mehr mit ihm ausgehalten haben. Einzig seine Nachbarin Bianca Kasubke kümmert sich noch um ihn - allerdings gegen Bezahlung. Doch die Nachbarin ist jetzt angeklagt, weil sie ihm regelmäßig Rattengift verabreicht haben soll - wo Felix doch gerade auf dem Weg der Besserung war. Hatte sie Angst, dass ihre Einnahmequelle versiegt?

SAT.1 GOLD
