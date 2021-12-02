Richter Alexander Hold
Folge 1761: Hartz-IV-Girl Online
46 Min.Folge vom 02.12.2021Ab 12
Die Angeklagte Mandy Berger bekommt Hartz IV. Das ist ihr jedoch nicht genug - deshalb verdient sie sich heimlich auf einer Online-Erotikseite etwas dazu. Als eines Tages der Sozialprüfer Stefan Fleck unangekündigt bei ihr auftaucht und ihre Schwarzarbeit aufzufliegen droht, soll sie ihn mit einem Elektroschocker niedergestreckt haben.
