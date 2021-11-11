Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der Enkeltrick

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1779vom 11.11.2021
Der Enkeltrick

Richter Alexander Hold

Folge 1779: Der Enkeltrick

46 Min.Folge vom 11.11.2021Ab 12

Maike Berger soll aus Habgier eine alte Frau getötet und ausgeraubt haben. Die 23-jährige Arbeitslose ist als jüngstes von sechs Geschwistern in einer sozial schwachen Familie völlig untergegangen. In ihrem Leben hat sie bislang nichts erreicht. Hat sich Maike Berger aus Geldnot das Vertrauen der Rentnerin Paula Wiesbeck erschlichen - und viel wichtiger: Hat sie die Frau auf dem Gewissen?

