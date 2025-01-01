Richter Alexander Hold
Folge 1784: Die Ghost Writerin
46 Min.Ab 12
Dr. Dagmar Monheim soll versucht haben, den erfolgreichen Rechtsanwalt Friedrich von Biel zu erdrosseln. Die ehemalige Studienkollegin verhalf ihm zu seiner Doktorarbeit und ermöglichte ihm somit eine steile Karriere. Das Leben der Angeklagten verlief dagegen weniger glücklich. Die 45-Jährige versuchte, den angesehenen Juristen zu erpressen, doch Friedrich von Biel wehrte sich, und es kam zu einem heftigen Streit.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick