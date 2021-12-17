Richter Alexander Hold
Folge 1785: Vater der Ex
46 Min.Folge vom 17.12.2021Ab 12
Kurth Lahns soll den Ex seiner Tochter Judith zusammengeschlagen und beraubt haben. Der 45-jährige Angeklagte wollte immer nur das Beste für sie. Als sich Judith in Max Urban verliebt, lässt der Angeklagte die beiden in das kleine Häuschen einziehen, das er geerbt hat. Doch die Beziehung hält nicht lange - und bald steht Judith mit ihrem Kind alleine da. Zu allem Übel muss der Vater erfahren, dass Max einen Berg Schulden zurückgelassen hat. Ist Kurth Lahns deshalb ausgerastet?
