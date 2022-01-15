Richter Alexander Hold
Folge 1790: Die Türsteherin
46 Min.Folge vom 15.01.2022Ab 12
Enrico Müller ist angeklagt, weil er einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben soll - und zwar mutwillig. Der 22-jährige Parkettleger ist ein echter Partylöwe. Als ihn die Türsteherin Maybritt eines Abends nicht in den angesagten Club "Bambi" lassen will, flippt Enrico aus und handelt sich damit ein Hausverbot ein. Zwei Tage später verunglückt die Türsteherin mit ihrem Motorrad in einer Öllache auf der Straße vor ihrem Haus. Hat Enrico sich an ihr gerächt?
