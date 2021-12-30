Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Landarzt Dr. Meyers

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1793vom 30.12.2021
Landarzt Dr. Meyers

Richter Alexander Hold

Folge 1793: Landarzt Dr. Meyers

45 Min.Folge vom 30.12.2021Ab 12

Heike Töpfer soll ihren neuen Hausarzt erschossen haben, weil er angeblich ihre chronisch kranke Tochter vernachlässigt und zugleich wohlhabende Patienten bevorzugt behandelt hat. Die ständige Sorge um die zehnjährige Lilly zehrte seit Jahren an den Nerven der alleinerziehenden Mutter: Ihr Leben war bestimmt von Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten. Ist die Mutter aus Verzweiflung durchgedreht - oder gibt es einen anderen Täter?

