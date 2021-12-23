Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Kampf um Natalie

SAT.1 GOLD Staffel 10 Folge 1796 vom 23.12.2021
Kampf um Natalie

Kampf um NatalieJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1796: Kampf um Natalie

46 Min. Folge vom 23.12.2021 Ab 12

Marco Diehm soll versucht haben, seine ehemalige Schwiegermutter zu erschlagen. Vor knapp einem Jahr starb seine große Liebe Elisa. Seither ist seine vierjährige Tochter Natalie sein gesamter Lebensinhalt. Während er beinahe rund um die Uhr arbeitete, kümmerten sich Natalies Großeltern um die Kleine. Als Marco endlich genug Geld gespart hatte, um mit seiner Tochter ein neues Leben zu beginnen, eröffnete ihm Natalies Oma, dass sie die Vormundschaft für Natalie beantragt hat.

