Richter Alexander Hold
Folge 1224: Das Marzipanschwein
45 Min.Ab 12
Miriam soll ein Marzipanschwein hergestellt und mit Zyankali gefüllt haben. Anschließend hat sie es angeblich als Neujahrsgeschenk getarnt dem Wirt Erwin vor seine Gaststätte gelegt - der Mann starb nach dem Verzehr. Die alleinerziehende Miriam hat ihn für den Tod ihres Mannes verantwortlich gemacht haben, der nach einem in dem Wirtshaus veranstalteten Wetttrinken gestorben war ...
