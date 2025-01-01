Richter Alexander Hold
Folge 1229: Niemand vermisst Heidi
45 Min.Ab 12
Julius soll seine Tante Heidi erwürgt und dann ihre Leiche in einen Teppich eingewickelt und in einem Grab versteckt haben. Danach hat er angeblich Monate in ihrem Haus gelebt und ihr Geld abgehoben. Angeblich soll Heidi Julius schon seit Jahren erpresst haben, weil sie von einer Fahrerflucht wusste, bei der er einen Radfahrer schwer verletzt hatte.
