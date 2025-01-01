Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niemand vermisst Heidi

SAT.1Staffel 7Folge 1229
Folge 1229: Niemand vermisst Heidi

45 Min.Ab 12

Julius soll seine Tante Heidi erwürgt und dann ihre Leiche in einen Teppich eingewickelt und in einem Grab versteckt haben. Danach hat er angeblich Monate in ihrem Haus gelebt und ihr Geld abgehoben. Angeblich soll Heidi Julius schon seit Jahren erpresst haben, weil sie von einer Fahrerflucht wusste, bei der er einen Radfahrer schwer verletzt hatte.

SAT.1
