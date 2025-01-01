Richter Alexander Hold
Folge 1230: Der gestohlene Schatten
45 Min.Ab 12
Aufgrund des Burnout-Syndroms konnte Julia, die Chefredakteurin eines Modejournals, nicht mehr arbeiten. Deshalb übernahm ihre Assistentin Mareike immer mehr von ihren beruflichen Aufgaben. Da sich Julias Gesundheitszustand nicht zu bessern schien, war Mareike sogar im Gespräch für Julias Posten. Hat Julia ihre Assistentin deshalb getötet?
