Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die Augenzeugin

SAT.1Staffel 7Folge 1244
Die Augenzeugin

Die AugenzeuginJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1244: Die Augenzeugin

45 Min.Ab 12

Tobias Ziegler ist sich sicher, dass seine Freundin Marie von ihrem Ex-Freund ermordet worden ist, dabei wurde er von einer Kellnerin beobachtet. Um die Tat aufzuklären, wollte Tobias die angebliche Zeugin zum Reden bringen, aber sie tauchte unter. Hat der Angeklagte ihre Schwester als Geisel genommen, um ein Treffen mit ihr zu erzwingen?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen