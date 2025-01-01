Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 7Folge 1247
Folge 1247: Die sexhungrige Hausfrau

45 Min.Ab 12

Werner Hohenstein wird beschuldigt, aus Eifersucht seine von ihm getrennt lebende Frau Kerstin die Kellertreppe hinunter gestoßen und eingesperrt zu haben - sie bot in ihrem Kosmetikstudio auch sexuelle Dienste gegen Bezahlung an. Wollte der Angeklagte damit den nächsten Termin mit einem Stammkunden seiner Frau - ausgerechnet der Mathe- und Physiklehrer ihres gemeinsamen Sohnes - verhindern?

