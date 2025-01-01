Richter Alexander Hold
Folge 1250: Der Herr der Ringe
45 Min.Ab 12
Um Kredite abzuzahlen, musste Bernd Selzer die Eheringe von sich und seiner Frau beim Pfandleiher versetzen, um sie später wieder auszulösen. Aber er konnte die Frist nicht einhalten - der Pfandleiher gab die Ringe zur Versteigerung frei. Als der Geschäftsmann kurz vor der bevorstehenden Auktion überfallen wird, gerät Bernd Selzer unter Verdacht.
