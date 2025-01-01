Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1270
45 Min.Ab 12

Der vorbestrafte Alkoholiker Jan Zirner soll seine Tante Brigitte im Streit erstochen haben. Sie hatte ihn in ihrem Möbelgeschäft als Verkäufer angestellt und ihm, nachdem er betrunken zur Arbeit erschienen war, gekündigt und mit Enterbung gedroht. Als die Frau tot aufgefunden wurde und eine beträchtliche Geldsumme aus dem Safe fehlte, geriet Jan unter Verdacht ...

