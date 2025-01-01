Richter Alexander Hold
Folge 1299: Der erste Rausch
45 Min.Ab 12
Nicole soll schuld sein, dass sich Clara, die 15-jährige Tochter ihrer Kollegin, stark alkoholisiert den Kiefer brach. Clara hätte die Nacht eigentlich bei Nicole verbringen sollen, doch diese soll ihr erlaubt haben, auf eine Party zu gehen. Ließ Nicole den Teenie um die Häuser ziehen, um sich selbst mit ihrem Angebeteten auf dem Feuerwehrfest zu amüsieren?
