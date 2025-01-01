Richter Alexander Hold
Folge 1314: Der verlogene Baron
45 Min.Ab 12
Die 14-jährige Angeklagte soll die Schuld am Reitunfall ihres verhassten Stiefvaters Tassilo haben. Wollte sie ihm damit heimzahlen, dass er ihrer Mutter erzählt hat, dass sie Haschisch in ihrem Zimmer versteckt? Sie beteuert, dass ihr Stiefvater ihr die Drogen untergeschoben hat, weil sie seiner Affäre auf die Schliche gekommen ist.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick