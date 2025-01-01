Richter Alexander Hold
Folge 1346: Airport
45 Min.Ab 12
Kirsten Paulus soll versucht haben, ihren herzkranken Ehemann Steffen mit Nikotinsud zu vergiften. Hoffte sie so an seine Lebensversicherungen zu kommen? Und wusste Steffen wirklich nichts über den giftigen Inhalt der Thermoskanne, als er sie an den Piloten Roland Thalmann weitergab, der daraufhin während eines Fluges in über 10.000 Meter Höhe einen Zusammenbruch erlitt?
