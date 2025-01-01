Feuerwehrmann aus LeidenschaftJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1353: Feuerwehrmann aus Leidenschaft
45 Min.Ab 12
Dem Schüler und freiwilligem Feuerwehrmann Stefan Raither wird vorgeworfen, das Gartenhäuschen seiner Stiefmutter in Brand gesetzt zu haben. Wollte der Angeklagte Nico, den Freund seiner Stiefschwester, der sich in dem Häuschen aufhielt, mit Absicht verletzen? Aber warum hat dann ausgerechnet er die Flammen gelöscht und Nico gerettet?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick