Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

In the Ghetto

SAT.1Staffel 10Folge 1736
In the Ghetto

In the GhettoJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1736: In the Ghetto

45 Min.Ab 12

Verprügelt und mit einem Messerstich in der Brust wird der Hausmeister eines Hochhauses tot in einem Kellerschacht gefunden. Für seine Witwe steht fest: Der 17-jährige Ralf und sein Kumpel Mustafa haben ihren Mann ermordet. Schließlich verbreiten die beiden Teenager schon lange Angst und Schrecken in ihrem Wohnviertel und gelten als äußerst aggressiv.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen