Richterin Barbara Salesch
Folge 1765: Ehrlich währt am längsten
44 Min.Ab 12
Die wohlhabende Anita verliebt sich in den Tagelöhner Ralf und nimmt ihn und seine Tochter Lea bei sich auf. Ihre Schwester Mina befürchtet jedoch, dass Ralf es nur auf Anitas Geld abgesehen hat und versucht energisch, die beiden auseinanderzubringen. Als Mina ermordet wird, fällt der Verdacht natürlich sofort auf Ralf ...
