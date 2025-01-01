Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Die Geliebte in ihrem Bett

SAT.1Staffel 10Folge 1819
Die Geliebte in ihrem Bett

Die Geliebte in ihrem BettJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1819: Die Geliebte in ihrem Bett

44 Min.Ab 12

Familienvater Willi leidet unter der sexuellen Lustlosigkeit seiner Ehefrau Petra. Da kommt es ihm sehr gelegen, dass die attraktive Lissy in die Einliegerwohnung einzieht - Willi beginnt vor Petras Augen eine Affäre mit ihr. Doch dann wird Lissy ungewollt schwanger. Kurz nachdem Petra von der Schwangerschaft erfahren hat, wird Lissy von einem Auto angefahren und verliert das Kind ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen