Richterin Barbara Salesch
Folge 1819: Die Geliebte in ihrem Bett
44 Min.Ab 12
Familienvater Willi leidet unter der sexuellen Lustlosigkeit seiner Ehefrau Petra. Da kommt es ihm sehr gelegen, dass die attraktive Lissy in die Einliegerwohnung einzieht - Willi beginnt vor Petras Augen eine Affäre mit ihr. Doch dann wird Lissy ungewollt schwanger. Kurz nachdem Petra von der Schwangerschaft erfahren hat, wird Lissy von einem Auto angefahren und verliert das Kind ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick