Richterin Barbara Salesch
Folge 1891: Ich will doch nur frei sein
44 Min.Ab 12
Bernhard glaubt sich in einem Krimi, als die verängstigte Türkin Melek vor seiner Haustür steht und behauptet, von seiner Nachbarin Regine als Haussklavin gehalten worden zu sein. Hat Regine Melek tatsächlich in ihrem Keller gefangen gehalten und zur Arbeit gezwungen? Oder hat die Türkin den Haushalt freiwillig geführt, um keine Miete zahlen zu müssen?
