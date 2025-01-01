Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Ich liebe meine Cousine

SAT.1Staffel 11Folge 1897
Ich liebe meine Cousine

Ich liebe meine CousineJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1897: Ich liebe meine Cousine

44 Min.Ab 12

Max und Lara sind nicht nur ein Paar, sondern auch Cousin und Cousine - und das akzeptieren nicht alle Familienangehörigen. Insbesondere Laras Vater verbietet seiner 17-jährigen Tochter rigoros, sich weiterhin mit Max zu treffen. Hat der 21-Jährige die Trennung von seiner großen Liebe Lara nicht akzeptieren wollen und sie deshalb in ihrem Elternhaus die Treppe hinuntergestoßen?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen