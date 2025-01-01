Richterin Barbara Salesch
Folge 1897: Ich liebe meine Cousine
44 Min.Ab 12
Max und Lara sind nicht nur ein Paar, sondern auch Cousin und Cousine - und das akzeptieren nicht alle Familienangehörigen. Insbesondere Laras Vater verbietet seiner 17-jährigen Tochter rigoros, sich weiterhin mit Max zu treffen. Hat der 21-Jährige die Trennung von seiner großen Liebe Lara nicht akzeptieren wollen und sie deshalb in ihrem Elternhaus die Treppe hinuntergestoßen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick