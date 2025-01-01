Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Was ist Liebe?

SAT.1Staffel 11Folge 1898
Was ist Liebe?

Folge 1898: Was ist Liebe?

44 Min.Ab 6

Thorsten weiß nicht wie ihm geschieht, als er von der 16-jährigen Jacqueline getreten wird. Seit einigen Monaten ist das bisher unauffällige Mädchen Mitglied einer Gang. Auch ihre Mutter hat keine Erklärung für ihre radikale Veränderung und beobachtet mit gemischten Gefühlen Jacquelines Freundschaft zu Mandy, der Anführerin der Gang.

