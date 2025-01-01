Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 1917
44 Min.Ab 12

Robert ist schon ein komischer Vogel: Als seine Freundin Anne mit ihm Schluss macht, zieht er nicht aus, sondern quartiert sich in dem Bauwagen im Garten ein. Er will unbedingt in ihrer Nähe sein und auch den Kontakt zu ihren drei Kindern halten. Aber als Anne mal wieder Sex mit ihrem neuen Lover Jeremy hat, soll er blind vor Wut und Eifersucht auf sie geschossen haben ...

SAT.1
