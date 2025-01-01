Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 11Folge 1929
Folge 1929: Splash!

44 Min.Ab 12

Als die Hauswirtschafterin Elsa mit dröhnenden Kopfschmerzen wieder zu sich kommt, liegt sie nackt im obersten Fach eines Kellerregals im Haus des Rollstuhlfahrers Robert. Sie erinnert sich nur, dass sie nach verrichteter Gartenarbeit eine Dusche nehmen wollte und plötzlich von hinten gepackt und mit dem Kopf gegen die Fliesen gestoßen wurde. Hat sich Lars an ihr gerächt, weil sie seine Hochzeit mit ihrer Tochter Maja platzen ließ?

SAT.1
