Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Hilfe, ich bin schwanger!

SAT.1Staffel 11Folge 1936
Hilfe, ich bin schwanger!

Hilfe, ich bin schwanger!Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1936: Hilfe, ich bin schwanger!

44 Min.Ab 12

Als die Werbetexterin Carmen erfährt, dass sie bereits im fünften Monat schwanger ist, dreht sie fast durch. Die 34-Jährige ist Single und hatte ewig keine Affäre. Carmen rechnet nach und ist sich sicher, dass ihr Kollege Jens sie nach der Weihnachtsparty vergewaltigt hat - immerhin ist sie damals mit Filmriss zu Hause aufgewacht. Hat sie ihn deshalb nach einem heftigen Streit mit einem Standaschenbecher im Hinterhof niedergeschlagen?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen