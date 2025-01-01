Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Warum sollte ich das tun?

SAT.1Staffel 11Folge 1949
Warum sollte ich das tun?

Warum sollte ich das tun?Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1949: Warum sollte ich das tun?

44 Min.Ab 12

Schläger, Säufer, Frauenmörder - diesen Vorwürfen sieht sich Bäckermeister Peter hilflos ausgesetzt, als er ohne Gedächtnis aus dem Koma erwacht. Hat er tatsächlich seine Frau Sophie auf dem Flachdach des dreistöckigen Hauses beinahe getötet? Doch während der Staatsanwalt glaubt, dass Peters Sprung vom Dach als klares Schuldeingeständnis zu werten ist, beharrt ausgerechnet Sophie auf dessen Unschuld.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen