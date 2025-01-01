Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 1955
44 Min.Ab 12

Nichts scheint für Stefanie schrecklicher zu sein, als ihren neunzehnjährigen Sohn Dennis-Marek loslassen zu müssen. Jetzt soll die Übermutter ihm Marihuana untergeschoben haben, damit ihn Zollbeamte am Flughafen damit erwischen. Aber würde Stefanie wirklich so weit gehen, um das Auslandsjahr von Dennis-Marek zu verhindern? Oder hat dessen bester Freund Niklas etwas damit zu tun?

