Richterin Barbara Salesch
Folge 1957: Und dann blieb... Pelle
44 Min.Ab 12
Die 68-jährige Else ist stinksauer: Ihr arbeitloser Untermieter Pelle hängt den ganzen Tag nur faul im Bett und qualmt ihr das ganze Haus voll. Dabei möchte sie das Haus verkaufen und endlich die Welt bereisen. Hat Else deshalb Spiritus in Pelles Toilette geschüttet, so dass er durch eine brennende Zigarette in die Luft gesprengt wurde? Oder steckt Schorsch, der Manager des Schlagerduos "Silvan & Silvana", hinter der Tat?
