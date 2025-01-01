Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Mama + Papa = Mapa

SAT.1Staffel 11Folge 1978
Mama + Papa = Mapa

Richterin Barbara Salesch

Folge 1978: Mama + Papa = Mapa

44 Min.Ab 6

"Biete Sperma gegen Geld" - so einfach regelt Musiker Matthias seine finanziellen Probleme. Das lesbische Pärchen Christina und Lissy ist mehr als dankbar, dass es sich so seinen Kinderwunsch erfüllen kann. Christina bringt Sohn Nils zur Welt, Matthias wird von jeglichen Vaterpflichten entbunden. Zwölf Jahre später sieht alles anders aus: Die mittlerweile alleinerziehende Christina verlangt von Matthias Unterhalt für Nils ...

