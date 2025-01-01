Zum Inhalt springenBarrierefrei
Russische Reifeprüfung

SAT.1Staffel 11Folge 1996
44 Min.Ab 12

Die Hauptschullehrerin Laura schickt dem 16-jährigen Schüler Vitali einen Sexclip auf sein Handy, in dem sie ihn in Strapsen zu Sexspielchen einlädt. Als seine Mutter Magdalena den Clip entdeckt, ist sie fassungslos und droht Laura mit der Schulleitung und der Polizei. In derselben Nacht wird Magdalena niedergeschlagen und ihre Wohnung verwüstet. Ist Laura dort auf der Suche nach dem Handy eingestiegen? Oder hat es der aggressive Nachbarsjunge Enrico auf das Handy abgesehen?

