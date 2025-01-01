Richterin Barbara Salesch
Folge 1998: Ich bin doch schon groß
44 Min.Ab 12
Die 16-jährige Jaqueline Wolters wird an eine Bushaltestelle gefesselt gefunden. Irgendjemand hat ihr eine Platzwunde verpasst und ein Babykostüm angezogen. Kioskbesitzer Eric Rensing (32) hatte die freche Göre schon lange auf dem Kieker. Aber hat er sie deshalb wirklich attackiert? Oder ist doch der 15-jährige Marcel für die Tat verantwortlich?
