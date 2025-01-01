Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 11Folge 2007
Folge 2007: Der Teufel von Parzelle 17

44 Min.Ab 12

Doppelmord auf dem Campingplatz! Hans-Peter soll seine Nachbarn Ralf und Svenja kaltblütig erschossen haben. Ist der cholerische Dauercamper durchgedreht, weil ihn der Rauch ihres Holzkohlegrills genervt hat? Doch dann findet die Spurensicherung einen geheimnisvollen Zettel in Ralfs Hosentasche. Steckt vielleicht etwas völlig anderes hinter der Tat?

