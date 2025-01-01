Richterin Barbara Salesch
Folge 2036: Mobbing a la Bratwurst
44 Min.Ab 12
Nachdem Bratwurstverkäuferin Sonja eine einzige Bratwurst nicht korrekt abgerechnet hat, wird sie von ihrer Chefin Nadine fristlos gekündigt. Als noch am selben Abend die Bratwurstbude mit Nadine darin in Flammen steht, fällt der Verdacht sofort auf Sonja. Sind bei der jungen Familienmutter nach monatelangem Mobbing tatsächlich sämtliche Sicherungen durchgeknallt? Oder wollte ein anderer Nadine brennen sehen?
