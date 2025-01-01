Single, verzweifelt, (ge)sucht...Jetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 2074: Single, verzweifelt, (ge)sucht...
45 Min.Ab 12
Die 30-jährige Ariane war jahrelang Single. Nun glaubt sie, in dem 31-jährigen Barkeeper Mark ihre große Liebe gefunden zu haben. Doch nach einer gemeinsamen Nacht lässt Mark sie einfach abblitzen. Kurz darauf bricht er mit einer Dauererektion und Herzrhythmusstörungen im Getränkekeller seiner Bar zusammen. Wollte Ariane sich mit Potenztabletten an Mark für die Abfuhr rächen?
