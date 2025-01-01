Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 2054
45 Min.Ab 12

Als Lavinia von ihrem arbeitslosen Ehemann Martin Einsatz im Haushalt fordert, lässt er kurzerhand seine Mutter Ingrid bei ihnen einziehen. Zwischen den beiden Frauen gibt es fortan ständig Zoff. Schnell wird es Lavinia zu viel, und sie stellt ihren Mann vor die Wahl. Kurz nachdem Martin sich für seine Mutter entschieden hat, wird Ingrid am Kopf verletzt, sodass sie die Kellertreppe hinunterstürzt. Hat Lavinia sich an ihrer Schwiegermutter gerächt?

