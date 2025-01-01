Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Hotelaffäre

SAT.1Staffel 13Folge 2075
Hotelaffäre

Folge 2075: Hotelaffäre

44 Min.Ab 12

Weil Cora den Verdacht hat, dass ihr Ehemann Sven fremdgeht, folgt sie ihm in ein Hotel. Dort erwischt sie ihn in einem Zimmer mit seiner 25-jährigen Arbeitskollegin Marcella. Hat Cora ihrem Mann wenig später aus Rache einen vollbeladenen Gepäckwagen in den Rücken gerammt und Sven schwer verletzt zurückgelassen? Oder steckt Marcella dahinter, die es nicht ertragen konnte, dass Sven ihr eine Abfuhr erteilt hat?

