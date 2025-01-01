Richterin Barbara Salesch
Folge 2076: The Social Deadwork
45 Min.Ab 12
Es sollte die Party des Jahres werden, doch der Traum von der perfekten Geburtstagsfeier wurde für Carolin zum reinsten Albtraum: Rund 200 uneingeladene Partygäste stürmten das Elternhaus der 16-Jährigen! Ein Unbekannter hatte über ein soziales Netzwerk die Party angekündigt. Staatsanwalt Bernd Römer ist sich sicher, dass Internet-Freak Christopher dahinter steckt. Doch er hat seine Mitschülerin am selben Abend tatsächlich auch noch niedergeschlagen und schwer verletzt?
