SAT.1Staffel 13Folge 2070
Folge 2070: Niko&Tina

44 Min.Ab 12

Frührentnerin Traudel Hohnberg liegt bewusstlos im Keller - am Kopf eine klaffende Platzwunde, der Oberkörper voll mit Nikotinpflastern. Die militante Nichtraucherin ist sich sicher: Ihr Nachbar Goran wollte sie töten! Hat sich der 30-jährige Barkeeper tatsächlich an seiner pedantischen Nachbarin gerächt, weil sie die rauchenden Gäste vor seiner Bar ständig beschimpft hat? Fakt ist: In der Wohnanlage hätte jeder Grund gehabt, Traudel etwas anzutun ...

