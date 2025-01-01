Richterin Barbara Salesch
Folge 2085: Alles oder nichts
44 Min.Ab 12
Die 24-jährige Jeanette ist mit dem 42 Jahre älteren und sehr wohlhabenden Jürgen Radke verheiratet. Dieser wird eines Tages niedergeschlagen und bewusstlos in seiner Garage gefunden, während der Motor seines Oldtimers noch läuft. Hat die junge Ehefrau aus Habgier versucht, ihren Mann zu ermorden? Oder steckt eine ganz andere Person dahinter?
