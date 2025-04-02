Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 245
43 Min.Ab 12

1. Fall: Oma Emmi ist glücklich. Denn sie hält ihren neuen Pfleger für ihren verschollenen Enkel. Hat sich Tobias als ihr geliebter Enkel ausgegeben, um an das Geld der alten Dame zu kommen? 2. Fall: Elvis ist tot. Es herrscht Kleinkrieg zwischen den Nachbarn Bernd und Elvis-Fan Frank. Plötzlich wird Franks heiß geliebter Hund vergiftet! Für ihn ist klar, wer der Hundemörder ist.

SAT.1
