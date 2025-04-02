Richterin Barbara Salesch
Folge 277: Tödliche Tabletten
43 Min.Ab 12
Fall 1: Joachim Baumert stirbt bei einem Autounfall, weil der Fernfahrer Harald ungebremst in seinen Kleinwagen rast. Warum hatte Harald vor der langen Autofahrt starke Schlaftabletten genommen? Fall 2: Gefährlicher Pflegedienst. Blutüberströmt und mit schweren Verletzungen endet für die Krankenpflegerin Doris der Besuch bei ihrem Patienten Peter. Warum hat der Rollstuhlfahrer seine junge Pflegerin mit dem Messer brutal attackiert?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick