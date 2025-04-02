Richterin Barbara Salesch
Folge 297: Der Euro-Freier
43 Min.Ab 12
1. Fall: Mit gefälschten Euroscheinen haut Benjamin Richards im Puff ordentlich auf den Putz. Als er sturzbetrunken an der Bar zusammenbricht, fliegt der Schwindel auf. 2. Fall: Wenn der Chef kocht. In der Restaurantküche setzt es Ohrfeigen für den Azubi Jörg von seinem Chef Dieter Oppel. Warum schlug der bullige Mann so hart auf den Jungen ein?
