Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Kinderlos

SAT.1Staffel 9Folge 1507
Kinderlos

KinderlosJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1507: Kinderlos

44 Min.Ab 12

Aus Wut und Frustration soll Julia ihre Schwester Stefanie im Swimmingpool ertränkt haben. Julia kann keine Kinder bekommen und Stefanie sollte ein Kind von Julias Mann Mirko austragen, aber sie erlitt eine Fehlgeburt - Julia gibt Stefanie die Schuld daran. Oder hat jemand aus Stefanies dunkler Vergangenheit einen Grund gehabt, sie zu ermorden?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen