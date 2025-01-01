Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Mord im Serail

SAT.1Staffel 9Folge 1526
Folge 1526: Mord im Serail

44 Min.Ab 12

Marita ist angeklagt, die 20-jährige Corinna mit einem venezianischen Glasdolch im Haus ihres gemeinsamen Liebhabers, dem reichen Geschäftsmann Jean-Luc, erstochen zu haben. Sind der verzweifelten Hausfrau die Sicherungen durchgebrannt, weil sie nicht ertragen konnte, dass sie sich Jean-Luc mit mehreren Frauen teilen muss? Oder steckt ihr Ehemann Horst dahinter?

SAT.1
