Richterin Barbara Salesch
Folge 1526: Mord im Serail
44 Min.Ab 12
Marita ist angeklagt, die 20-jährige Corinna mit einem venezianischen Glasdolch im Haus ihres gemeinsamen Liebhabers, dem reichen Geschäftsmann Jean-Luc, erstochen zu haben. Sind der verzweifelten Hausfrau die Sicherungen durchgebrannt, weil sie nicht ertragen konnte, dass sie sich Jean-Luc mit mehreren Frauen teilen muss? Oder steckt ihr Ehemann Horst dahinter?
