Richterin Barbara Salesch
Folge 1527: Ich hasse dich
44 Min.Ab 12
Kurz vor einer lebensgefährlichen Operation holt Björn zu einem Rundumschlag aus: Er verschickt an seinen ehemaligen Chef Gerd und auch an seine Ex-Frau Ricarda ein Hassvideo. Kurze Zeit später ist Gerd tot - erschossen, genau wie im Video angekündigt. Hat Björn seine Drohung wahrgemacht oder steckt jemand aus Gerds Familie dahinter?
