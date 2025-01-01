Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1530
Folge 1530: Viva Las Vegas

44 Min.Ab 12

Aus Wut und Eifersucht soll Kiara versucht haben, ihren Mann, den Magier Jacques, während eines Entfesselungstricks umzubringen - er hat mit schweren Kopfverletzungen überlebt. Ist sie durchgedreht, weil er sich eine jüngere Assistentin gesucht hat? Oder steckt der homosexuelle Pedro hinter dem Anschlag, weil seine Hoffnungen nicht erfüllt wurden?

SAT.1
