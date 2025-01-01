Richterin Barbara Salesch
Folge 1533: Die Leibeigene
44 Min.Ab 12
Ingrid findet die schwer verletzte Kristin vor ihrer Haustür. Für die aufmerksame Frau steht sofort fest, dass ihr Nachbar Alexander für die Misshandlung verantwortlich ist. Hat Ingrid Recht mit ihrer Behauptung, dass Alexander und seine Frau Kristin seit Monaten wie eine Sklavin gehalten hat? Alexander behauptet, dass er Kristin nur vor ihrem gewalttätigen Exfreund beschützen wollte und so in die Schusslinie geraten ist...
